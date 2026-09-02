Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 (Saudel) dù không đi vào đất liền nước ta nhưng hoàn lưu phía Tây cơn bão lại gây ra trường phân kỳ với những luồng gió Bắc ít ẩm, khiến miền Bắc trời xanh ngắt, nắng rát, nhiều nơi nắng nóng.

Dự báo, ngày 2/9, tình trạng nắng nóng còn mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Nắng nóng mở rộng khắp miền Bắc ngày 2/9. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 3/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 4/9.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 2/9, có nắng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, chiều và đêm 2/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão số 5 Saudel trên Biển Đông duy trì cấp 8, di chuyển chậm dần và được dự báo sẽ tồn tại nhiều ngày.

Dự báo 5 ngày tới, nhiều khả năng bão liên tục hoạt động trên biển và chưa đổ bộ lên đất liền.

Dự báo thời tiết ngày 2/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc đến tây cấp 2-3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 34-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.