Theo đài RT, vụ đột nhập xảy ra tại bảo tàng Lalique ở Wingen-sur-Moder, một ngôi làng thuộc tỉnh Bas-Rhin, đông bắc Pháp và gần biên giới Đức lúc khoảng 5h30 sáng 5/7. Một số đối tượng đeo mặt nạ đã phá cửa và đập vỡ 6 tủ trưng bày của bảo tàng trước khi tẩu thoát cùng khoảng 20 món trang sức.

Các món đồ quý giá được trưng bày tại bảo tàng Lalique. Ảnh: X/@Musee_Lalique

Nhà chức trách vẫn đang đánh giá thiệt hại, nhưng truyền thông Pháp trích dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra ước tính tổn thất có thể lên tới gần 4 triệu Euro. Các bảo vật bị đánh cắp được làm bằng pha lê và không chứa đá quý, đồng nghĩa chúng không thể bị nấu chảy.

Thị trưởng Wingen-sur-Moder nhận định những tên trộm có thể đã nắm “thông tin đầy đủ” vì chúng ngay lập tức nhắm mục tiêu vào đồ trang sức. Quan chức này nói với tờ báo địa phương DNA rằng “tất cả các chuông báo động đều reo lên như bình thường”, nhưng tin công ty an ninh đã không báo động ngay lập tức cho cảnh sát.

Theo tờ Le Parisien, một nhân viên vệ sinh đến hiện trường là người đầu tiên gọi cho cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ việc diễn ra chưa đầy một năm sau khi bọn trộm đánh cắp 8 món trang sức của Hoàng gia Pháp, trị giá tới 88 triệu Euro từ bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris ngay giữa ban ngày vào tháng 10/2025. Chỉ vài giờ sau vụ trộm táo tợn ở bảo tàng Louvre, gần 2.000 đồng xu quý giá cũng bị đánh cắp khỏi Ngôi nhà Khai sáng Denis Diderot (bảo tàng duy nhất ở Pháp dành riêng để tưởng niệm triết gia kiêm nhà bách khoa toàn thư vĩ đại Denis Diderot) tại thị trấn đông bắc Langres.

Một tháng trước đó, bọn “đạo chích” cũng đột nhập Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp và lấy đi 6 cục vàng thô quý hiếm có tổng trị giá khoảng 1,5 triệu Euro.

Những vụ việc trên đã tạo nên bê bối về an ninh bảo tàng ở Pháp. Theo tờ Le Parisien, bảo tàng Lalique được coi là một “địa điểm nhạy cảm” và đã nhận được “sự quan tâm đặc biệt” kể từ vụ trộm kho báu ở Louvre. Song, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết các biện pháp bảo vệ tại đây vẫn “không đủ”.

Một cuộc điều tra của Quốc hội Pháp, được công bố vào tháng 5 vừa qua đã phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong cơ chế an ninh bảo tàng của đất nước, bao gồm cơ sở hạ tầng cũ kỹ, thiếu nhân viên và việc giám sát không đầy đủ. Báo cáo nêu rõ chỉ 23% các bảo tàng Pháp có kế hoạch ứng phó khẩn cấp và phòng ngừa rủi ro vào năm 2024, trong khi chỉ 54% các cơ sở có hệ thống camera giám sát đúng chuẩn.