Theo báo Telegraph, 2 nghi phạm được cho là thành viên của băng nhóm đeo mặt nạ đã đánh cắp số trang sức trị giá 76 triệu Bảng Anh (hơn 100 triệu USD) chỉ trong 7 phút vào sáng 19/10.

Nhật báo Le Parisien đưa tin, một trong 2 nghi phạm đã bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris khi đang cố gắng lên chuyến bay đến Algeria. Cả hai nghi phạm được xác định đến từ khu vực Seine-Saint-Denis ở Paris.

Video: Sky News

Hãng tin Sky News mới đây đã lần đầu tiên công bố khoảnh khắc những tên trộm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre bằng thang.

Bảo tàng Louvre ở Paris đã mở cửa trở lại hôm 22/10, tức 3 ngày sau vụ trộm nghiêm trọng, gây tổn hại đến hình ảnh nước Pháp và khiến giám đốc bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới phải nộp đơn từ chức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhấn mạnh: "Vụ trộm xảy ra tại bảo tàng Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử. Chúng tôi sẽ thu hồi các món đồ và thủ phạm sẽ bị đưa ra xét xử".

Theo tờ Le Parisien, 4 tên trộm đeo mặt nạ và trùm đầu đã đột nhập vào bảo tàng qua mặt tiền hướng ra sông Seine vào khoảng 9h30 giờ địa phương sáng 19/10. Một công trường xây dựng gần đó đã giúp các đối tượng che giấu hành động.

Nhà chức trách Pháp cho biết, có 8 món đồ bị lấy đi gồm vương miện, vòng cổ, hoa tai và trâm cài. Tất cả đều có xuất xứ từ thế kỷ 19 và từng thuộc về hoàng gia hoặc các nhà cầm quyền Pháp.