Video: Fox News

Theo các hãng tin Fox News và RBC, vụ tai nạn liên hoàn, nghiêm trọng xảy ra vào ngày 19/1 đã khiến cảnh sát bang Michigan phải đóng cửa cả 2 chiều đường cao tốc liên bang I-196. Nhà chức trách phải nhanh chóng di dời tất cả các phương tiện chắn đường, gồm hơn 30 xe tải kéo rơ moóc.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ottawa thuộc bang Michigan thống kê, có từ 9 - 12 người bị thương nhưng không có trường hợp nào tử vong. Nhà chức trách cho biết, một số tài xế bị mắc kẹt tại hiện trường và được hướng dẫn ở lại trong xe cho đến khi có xe buýt đưa họ đến trường trung học Hudsonville.

Cảnh sát bang Michigan đã khuyến cáo các tài xế nên giảm tốc độ, đồng thời lưu ý: "Gió mạnh, tuyết rơi dày khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm. Lái xe trong điều kiện như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng".

Vụ tai nạn liên hoàn diễn ra vào khoảng 10h19 giờ địa phương ngày 19/1. Theo Trung tâm Dự báo FOX, vụ việc xảy ra khi tuyết rơi dày, làm tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng 400m và gió giật từ 40 - 65 km/h.

Vụ việc trên là tác động mới nhất của cơn bão mùa đông lớn đang di chuyển khắp nước Mỹ. Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã cảnh báo về nhiệt độ cực lạnh hoặc khả năng xảy ra bão mùa đông ở một số tiểu bang, bắt đầu từ miền bắc Minnesota và trải dài về phía nam và đông đến Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania và New York.