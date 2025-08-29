Ngày 28/8, P.V VietNamNet có mặt tại tòa nhà số 86 Nguyễn Ngọc Nại (phường Phương Liệt, Hà Nội) – nơi xảy ra vụ xô xát gây xôn xao dư luận giữa một cô gái và nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ông Phạm Trung D., bảo vệ tòa nhà, kể lại: Hôm đó, một cô gái cùng bạn đến tập gym, trong khi nam thanh niên xăm trổ cũng gửi xe dưới hầm. Do có va chạm xe máy, nên hai bên xảy ra cãi vã. Ban đầu, tưởng chỉ dừng ở mức tranh luận, nhưng căng thẳng nhanh chóng leo thang.

Theo lời ông D., nam thanh niên tiến lại gần, buông lời đe dọa “móc mắt ra bây giờ” rồi bất ngờ tấn công vào vùng đầu cô gái. Bị đánh, cô lập tức tháo mũ bảo hiểm, sẵn sàng đáp trả. Trong lúc mất bình tĩnh, cả hai xảy ra xô xát ngay tại phòng bảo vệ.

“Tình huống có thể đã khác nếu cô gái dùng mũ bảo hiểm để đánh trả. May mắn, cô chỉ bỏ mũ ra rồi phản đòn bằng tay, khiến nam thanh niên yếu thế, bị dồn vào góc phòng bảo vệ”, bảo vệ D. cho biết.

Hầm gửi xe, nơi xảy ra xô xát giữa nam thanh niên xăm trổ và cô gái.

Chứng kiến sự việc, người bảo vệ lớn tuổi trực ca không dám can thiệp ngay mà gọi người hỗ trợ. Tuy vậy, ông D. vẫn kịp thời khuyên can, cùng bạn của cô gái tách hai bên ra.

Khi khống chế nam thanh niên, cô gái yêu cầu người này xin lỗi. Sau một hồi giằng co, người này cuối cùng phải lên tiếng xin lỗi.

Cả hai sau đó rời phòng bảo vệ, khi ra về trong trạng thái hòa giải. Vụ việc may mắn không gây thương tích nghiêm trọng, chỉ để lại vài vết bầm nhẹ.

Theo ông D., sự việc xảy ra từ ngày 15/6 nhưng gần đây mới lan truyền mạnh trên mạng xã hội, do xuất hiện hình ảnh cô gái bị tấn công trước khi phản đòn.

Vụ việc khép lại, song vẫn thu hút sự quan tâm lớn bởi cách phản ứng quyết liệt, tự vệ mạnh mẽ của cô gái trước hành vi đe dọa từ nam thanh niên xăm trổ.

Phòng bảo vệ nơi cô gái khống chế nam thanh niên xăm trổ.

Cô gái trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi). Hằng cho biết sự việc xảy ra vào tháng 5, khi cô tới phòng tập của chị gái tại khu Thượng Đình (Hà Nội).

Khi xuống hầm gửi xe, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ. “Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc áo bra thể thao. Khi tôi phản ứng, anh ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, Hằng kể.

Dù định bỏ qua để ra về, Hằng tiếp tục bị đối phương chửi bới thô tục. Không kiềm chế được, cô quay lại đối chất, dẫn tới xô xát. Nhờ khả năng võ thuật, Hằng áp sát và khống chế đối phương ngay trong khu để xe. Sự việc chỉ kết thúc khi nam thanh niên buộc phải xin lỗi.

Hằng bị xây xát nhẹ vùng mặt; còn đoạn clip do chính em gái cô vô tình đăng tải vài hôm trước, tạo nên làn sóng chú ý trên mạng xã hội.

Ít ai biết, Hằng là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là niềm đam mê rèn luyện sức khỏe.

“Khi xung đột xảy ra, tôi có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn kiểm soát kỹ thuật, chỉ khống chế ở vùng an toàn để tránh gây chấn thương cho đối phương”, Hằng chia sẻ.

Dù phản đòn thành công, Hằng thừa nhận không khuyến khích bất kỳ ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. “Đoạn clip cũng là bài học lớn cho bản thân tôi. Mọi người khi ra đường nên hạn chế xung đột”, cô nói.