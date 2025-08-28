Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống một kẻ giả danh công an gọi điện để lừa đảo. Trong clip, đối tượng tự xưng tên Thành, liên tục nói với giọng đầy tự tin: “Em có thể chụp ảnh lại, không vấn đề gì hết”.

Rồi đối tượng đặt câu hỏi dồn dập: “Em có hay đặt hàng trên mạng không? Đây là Zalo của shipper chứ không phải của anh. Cơ quan công an không làm việc qua hình ảnh...”.

Trước những câu nói liến thoắng của đối tượng giả danh, cô gái chỉ trả lời ngắn gọn: “Vâng ạ”. Tưởng rằng phía đầu dây đã “sập bẫy”, đối tượng liền gửi hình một người lạ rồi hỏi: “Em quen đối tượng này không?”.

Ngay lập tức, cô gái đáp: “Ôi bố, ôi bố. Bố em, bố em...”. Câu trả lời bất ngờ khiến kẻ lừa đảo không kịp phản ứng, bối rối văng tục và tắt máy.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người thích thú trước phản ứng thông minh, dí dỏm của cô gái, đồng thời coi đây là lời cảnh tỉnh trước chiêu trò lừa đảo giả danh công an ngày càng tinh vi.

Vụ việc nghiêm trọng: Nhắn tin đe dọa “chặt tay” đòi 500 triệu

Trái ngược với sự bình tĩnh nói trên, ngày 27/8, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) đã kịp thời giải cứu một nam thanh niên rơi vào bẫy “bắt cóc online”.

Theo trình báo, sáng 19/8, gia đình anh H. (SN 2003) bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ, thông báo đang giữ anh H. và yêu cầu chuyển 500 triệu đồng, nếu không sẽ “chặt tay”.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Khương Đình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc. Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định anh H. đang ở TP.HCM và nhanh chóng phối hợp với Công an phường Thới An tìm thấy anh tại một khách sạn.

Qua làm việc, anh H. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ một kẻ giả danh công an, thông báo anh liên quan đến đường dây rửa tiền và ma túy. Hoảng sợ, anh đã làm theo hướng dẫn, tự rời Hà Nội vào TP.HCM. Sau khi được giải thích về thủ đoạn lừa đảo, anh H. mới trấn tĩnh trở lại.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các chiêu trò lừa đảo.

Khi làm việc, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hay cài đặt phần mềm phục vụ điều tra. Người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.