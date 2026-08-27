Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lê Xuân Việt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 25/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City (phường Hoàng Mai).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Cùng ngày, Công an phường tiếp nhận đơn tố giác của anh H.H.P. (SN 2003, trú phường Tương Mai, Hà Nội), tài xế xe ôm công nghệ, về việc bị hành hung trong vụ việc trên.

Lê Xuân Việt đã có hành vi hành hung tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Bực tức vì tài xế "nói trống không"

Tại cơ quan công an, Việt khai khoảng 9h15 ngày 25/8, anh H.H.P. (SN 2003, trú phường Tương Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy điện vào Khu đô thị Louis City để lấy đơn hàng.

Khi qua cổng số 1, do đi nhầm làn đường, anh P. có lời qua tiếng lại với nhân viên bảo vệ khu đô thị Nguyễn Tuấn A. (SN 1958, trú tại Hà Nội). Giữa hai người lúc này chưa xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, Việt cho rằng nam tài xế có thái độ “nói trống không” nên bực tức, tiến đến tấn công anh P.

Việt khai liên tiếp dùng chân phải đá về phía vùng đầu anh P., dùng tay đấm vào vùng miệng khiến nạn nhân mất thăng bằng, ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, nam nhân viên bảo vệ tiếp tục dùng chân đạp, đá và dậm nhiều lần vào mặt và người tài xế. Sau đó, Việt quay trở lại vị trí làm việc, còn anh P. tự điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Theo kết luận giám định sơ bộ, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh P. là 0%.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.