Chiều 25/8, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định L.X.V. (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai), nhân viên bảo vệ Khu đô thị Louis City, là người hành hung nam shipper.

Đối tượng L.X.V. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nam bảo vệ chửi bới, dùng tay chân hành hung tài xế xe ôm công nghệ tại chốt bảo vệ cổng số 1 Khu đô thị Louis City.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai nhanh chóng đến hiện trường, xác minh và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, L.X.V., nhân viên bảo vệ Khu đô thị Louis City, được xác định là người hành hung anh H.H.P. (SN 2003, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội).

Nam shipper kể lại vụ việc. Ảnh: T.H.

Theo anh P., khoảng 9h ngày 25/8, anh vào Khu đô thị Louis City giao hàng nhưng đi nhầm vào cổng dành cho ô tô.

Tại đây, một người đàn ông ra hiệu cho anh di chuyển sang lối khác. Khi anh hỏi “Sao lại thế ạ?”, một nam thanh niên mặc quần áo bảo vệ, có hình xăm đi ra, nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Anh P. cho biết khi vừa đến khu vực được chỉ dẫn, anh bất ngờ bị người này đấm, đá. “Lúc tôi nằm xuống đất và van xin thì người này vẫn chửi bới, tiếp tục hành hung”, anh P. kể.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.H.

Sau khi xảy ra sự việc, nam shipper chạy vào một nhà dân gần đó xin giấy lau vết thương trên mặt.

Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định.