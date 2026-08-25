Clip về vụ việc (NCCC):

Ngày 25/8, anh Trần Quang Khải (SN 2007, quê xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình), sinh viên Trường Đại học Điện lực, hiện tạm trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội, cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra tối 23/8.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: NNCC

Theo lời kể của anh Khải, khoảng 21h50 ngày 23/8, anh đứng trú mưa tại góc tường khu N1, ngõ 90 đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội). Nam sinh cho rằng vị trí mình đứng sát tường, không cản trở việc đi lại.

Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển ô tô biển kiểm soát 30B-720.XX, đang loay hoay lùi xe. Tài xế hạ kính xuống và xảy ra lời qua tiếng lại với anh Khải.

“Sau khi nói qua lại 1-2 câu, tôi chủ động lùi sâu vào trong ngõ để nhường đường. Tuy nhiên, khi lùi xe xong, người này hùng hổ lao đến đấm, tát liên tiếp vào mặt tôi và tiếp tục chửi bới”, anh Khải kể.

Cũng theo nam sinh, quá hoảng sợ, anh bỏ lại đồ đạc cùng xe máy rồi chạy khỏi hiện trường. Một người dân có mặt tại khu vực đã can ngăn nên người đàn ông không tiếp tục đuổi theo.

Tuy nhiên, khi anh quay lại khu vực trên để lấy xe và đồ đạc, một phụ nữ được cho là người nhà hoặc vợ của tài xế có lời đe dọa, sau đó gọi tài xế ra và chỉ vị trí của anh Khải. Người đàn ông tiếp tục đuổi theo anh, thậm chí có ý định nhặt gạch để ném.

“Lúc đó tôi rất sợ nên chạy quanh khu vực Trường THCS Thanh Xuân để trốn. Tôi phải chờ đến khi tài xế kia vào nhà mới dám quay lại lấy xe và đồ đạc”, anh Khải nói.

Nam sinh cho biết, hiện một bên tai của anh vẫn bị ù, vùng miệng sưng đau và chảy máu. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh chưa đến bệnh viện thăm khám.

“Tôi là sinh viên, ban đêm tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt. Không ngờ chỉ đang trú mưa lại xảy ra chuyện như vậy”, anh Khải chia sẻ.

Anh Khải cho biết, ngay sau sự việc, anh đã đến Công an phường Thanh Xuân trình báo. Khoảng 10h20 ngày 25/8, một cán bộ công an đã liên hệ, đề nghị anh đến trụ sở làm việc vào buổi chiều.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Thanh Xuân xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Khải và đang xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.