Như Báo VietNamNet đã chia sẻ trong bài viết: “Chàng trai mồ côi bị tai nạn có nguy cơ mất chân vì không có tiền phẫu thuật”, em Hồ Công Tường (SN 2005, trú tại số 85 ngõ 87 đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), là trường hợp đặc biệt khó khăn.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền số tiền 1.250.461.883 đồng đến em Hồ Công Tường mồ côi cha mẹ bị tai nạn giao thông

Năm 2022, cha của Tường đột ngột qua đời vì đột quỵ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi mất mát, cuối năm đó, mẹ em lại phát hiện mắc ung thư não giai đoạn cuối. Cả gia đình đã dốc hết tài sản, đất đai và vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho mẹ, nhưng đến tháng 1/2024, bà qua đời, để lại hai anh em Tường côi cút, nương tựa vào người cô ruột là bà Hồ Thúy Ngân.

Hiểu được nỗi vất vả của cô, Tường sớm nghỉ học, xin làm công nhân tại một công ty ở ngoại thành Hà Nội với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, em dành dụm một nửa gửi về phụ giúp cô lo cho em gái ăn học.

Không ngờ, vào một ngày cuối tháng 9/2025, trên đường đi làm, do trời mưa lớn, đường trơn trượt, Tường bị ngã xe, dẫn đến chấn thương nặng ở cả hai chân: cổ chân phải bị tổn thương nghiêm trọng, cổ bàn chân trái bị lóc da phức tạp.

Tường được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và đã trải qua hai ca phẫu thuật: cắt lọc, xử lý da, sửa mỏm cụt ngón IV, V và cắt vạt da hoại tử chân trái.

Từ khi Tường nhập viện, chi phí tạm ứng viện phí đều do công ty nơi Tường làm hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ là phần rất nhỏ so với chi phí điều trị của Tường bởi em còn phải thực hiện phẫu thuật để cứu đôi chân. Bố mẹ không còn nên Tường chẳng có ai để nhờ vả, em đành phải nhờ người thân vay mượn để cầm cự.

Sau khi hoàn cảnh của Tường được Báo VietNamNet đăng tải, em đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc trong và ngoài nước. Toàn bộ số tiền 1.250.461.883 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay em Hồ Công Tường.

Tại buổi trao quà, TS.BS Đỗ Thị Ngọc Linh, Phó Khoa Hàm mặt – Bệnh viện Việt Đức, gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bệnh nhân Hồ Công Tường trong lúc khó khăn.

“Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật ghép da phần chân, tình trạng sức khỏe tiến triển rất tốt và sẽ sớm được xuất viện trong nay mai. Chúng tôi mong em Tường sử dụng số tiền được giúp đỡ đúng mục đích để chăm lo cho bản thân và cuộc sống sau này”, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Linh chia sẻ.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, em Hồ Công Tường gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ, Báo VietNamNet và bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia trong lúc em gặp hoạn nạn.

Tường cho biết, sau khi thanh toán viện phí, số tiền còn lại em sẽ mở sổ tiết kiệm để phục vụ chi phí điều trị phục hồi và chăm lo cho em gái đang đi học.