Ferran Torres ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để bước lên đỉnh vinh quang World Cup 2026.
Xem bàn thắng Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.
Bàn thắng: Ferran Torres 106'
Thẻ đỏ: Enzo Fernandez 90'+3
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