Xem bàn thắng Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Montiel,  Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.

Bàn thắng: Ferran Torres 106'

Thẻ đỏ: Enzo Fernandez 90'+3