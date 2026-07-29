Tiền đạo người Ai Cập đang tìm bến đỗ mới sau khi chia tay sân Anfield, trở thành cầu thủ tự do thời điểm hiện tại.

Besiktas từng nổi lên là ứng viên sáng giá sở hữu chữ ký tiền đạo từng 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh.

Salah chưa tìm được bến đỗ cho riêng mình - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, lãnh đạo Besiktas - ông Onder Ozen cho biết, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vừa quyết định rút lui vì các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, dẫu đôi bên đã có 3 cuộc gặp gỡ.

Chia sẻ trước truyền thông, Ozen nói: "Chúng tôi đã liên hệ với Salah và xây dựng phương án tài chính cho thương vụ.

Salah đẳng cấp siêu sao hàng đầu và là cầu thủ đáng được tôn trọng. Chúng tôi gặp đại diện của cậu ấy 3 lần, trước khi bước vào giai đoạn đàm phán tài chính.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi cho đến lúc bàn về điều khoản lương bổng. Từ ngày 21/7, quá trình thương lượng chững lại."

Besiktas không sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương CLB để đáp ứng yêu cầu của Salah. Quãng thời gian khoác áo Liverpool, chân sút 34 tuổi nhận thù lao 400.000 bảng/tuần, chưa kể thưởng theo thành tích.

Đại diện Besiktas thừa nhận, họ không thể đáp ứng những yêu cầu tài chính quá cao từ phía tiền đạo người Ai Cập.

Ozen chia sẻ thêm: "Những yêu cầu mới xuất hiện làm gián đoạn quá trình trao đổi thông tin, khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Tôi tin rằng, một cầu thủ chuyên nghiệp và đáng kính như Salah có thể chưa nắm rõ vấn đề này.

CLB có nguyên tắc riêng và không thể đi chệch khỏi nó. Chủ tịch của chúng tôi xác định rất rõ giới hạn của đội và kiên định với quan điểm ấy."