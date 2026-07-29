Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang trong quá trình đánh giá lực lượng Chelsea, ở chuyến du đấu hè tại Australia và châu Á.

Trận đấu đầu tiên của The Blues diễn ra trên sân của CLB Western Sydney Wanderers chiều hôm qua (28/6).

Kellyman (áo xanh) chỉ được đá 19 phút đầu hiệp hai trước khi bị rút ra sân - Ảnh: SunSport

Chelsea bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 2-2. Ngay đầu hiệp hai, Xabi Alonso tung Omari Kellyman vào thay Ryan Kavuma-McQueen nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi chỉ hiện diện trên sân vỏn vẹn 19 phút, rồi tiếp tục bị rút ra để nhường chỗ cho thần đồng người Brazil Estevao.

Kellyman gia nhập Chelsea từ Aston Villa vào năm 2024 với mức phí chuyển nhượng 19 triệu bảng.

Mùa đầu tiên của anh tại Stamford Bridge bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các chấn thương ở mắt cá chân và gân kheo, khiến Kellyman không có nhiều cơ hội dưới thời Enzo Maresca.

Mùa trước, anh được đem cho Cardiff City mượn tại Giải hạng nhất và để lại dấu ấn với 11 bàn thắng sau 36 lần ra sân.

Xabi Alonso dặn dò Cole Palmer ở khu kỹ thuật - Ảnh: Sky Sports

Dù vậy, việc chỉ được trao 19 phút thi đấu rồi bị thay ra trong trận giao hữu với Western Sydne cho thấy, Kellyman sẽ phải nỗ lực nhiều để thuyết phục HLV Xabi Alonso trong cuộc cạnh tranh vị trí mùa giải mới.

Chelsea 3 lần rơi vào thế bị dẫn trước, khi đội chủ nhà vươn lên 4-3 cho đến phút 78.

Tuy nhiên, sau khi được tung vào sân, Joao Pedro trở thành người hùng của The Blues với hat-trick chỉ trong 9 phút, giúp đội The Blues lội ngược dòng thắng 6-4.

Xem video bàn thắng Western Sydney 4-6 Chelsea (nguồn: Paramount+)