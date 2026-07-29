Theo tờ L'Equipe, tân HLV Liverpool - Andoni Iraola đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục ngôi sao người Pháp lựa chọn sân Anfield.

Barcola hiện đã đồng ý về mặt cá nhân và quyết tâm gia nhập Liverpool, dù hai CLB vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thương vụ hoàn tất.

Barcola gật đầu gia nhập Liverpool - Ảnh: Sky Sports

Rào cản lớn lúc này là mức phí chuyển nhượng. Paris Saint-Germain yêu cầu 140 triệu bảng mới nhả người. Tuy nhiên, Liverpool đang tạo được lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký chàng tiền đạo 23 tuổi.

Barcola đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với PSG. Giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn 2 năm nên cuộc trao đổi với HLV Iraola là yếu tố then chốt khiến anh nghiêng về phương án chuyển tới Merseyside.

Liverpool theo đuổi Barcola suốt kỳ chuyển nhượng hè, coi anh là phương án lý tưởng làm mới hàng công cũng như chuẩn bị cho giai đoạn hậu Mohamed Salah.

Cựu cầu thủ Lyon không còn là lựa chọn số một tại PSG khi phải cạnh tranh với Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue trong hệ thống của HLV Luis Enrique.

Ở cấp độ tuyển Pháp, Barcola cũng đối mặt sự cạnh tranh gắt gao từ Doue, Ousmane Dembele và Rayan Cherki.

Dù thường xuyên phải xoay tua, Barcola vẫn có mùa giải 2025/26 ấn tượng với 13 bàn cùng 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho PSG.

Tại đấu trường quốc tế, Barcola đã 28 lần khoác áo tuyển Pháp, trong đó có 8 trận tại World Cup 2026. Anh ghi được 3 bàn, bao gồm một pha lập công vào lưới tuyển Anh trận tranh hạng Ba.



