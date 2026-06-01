Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, thương vụ Barca ký tiền vệ Bernardo Silva từ Man City đang diễn ra suôn sẻ thì gặp trở ngại không ngờ, đến từ thuyền trưởng Hansi Flick.

Bernardo Silva được cho đã “gật đầu” với giám đốc thể thao, Deco, sẵn sàng giảm lương để gia nhập Barca. Chủ tịch Joan Laporta cũng thấy phấn khởi khi CLB có cơ hội hiếm thấy để sở hữu tiền vệ hàng đầu, theo dạng chuyển nhượng tự do.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, phía Man City chấp nhận lời đề nghị từ Barca hỏi ký Bernardo Silva, người sẽ hết hạn hợp đồng tại Etihad vào 30/6 tới đây. Ảnh: Fabrizio Romano

Ngôi sao 31 tuổi có nhiều năm thi đấu đỉnh cao dưới thời Pep Guardiola và đã giành hầu hết mọi danh hiệu trong 9 năm gắn bó với Man City. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất của bóng đá châu Âu.

Hansi Flick đánh giá rất cao phẩm chất, tài năng và kinh nghiệm của Bernardo Silva. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, ông không chắc liệu mình có cần tiền vệ người Bồ cho tuyến giữa của Barca.

Vị chiến lược gia người Đức tin rằng, ông đang sở hữu một trong những hàng tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Ở 3 vị trí tiền vệ trung tâm, Barca hiện có Pedri, De Jong, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez và Marc Bernal. Bên cạnh đó, họ còn những cầu thủ đa năng cũng có thể đảm trách ở vai trò ấy.

Thế nên, Hansi Flick băn khoăn, nếu Bernardo Silva đến thì sẽ chơi ở vị trí nào? Ông hiểu rằng, một cầu thủ tầm cỡ như anh không đến Camp Nou để đảm nhận vai trò thứ yếu, mà phải sắm vai chính.

Flick coi Pedri là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Ông cũng hoàn toàn tin tưởng vào De Jong, Gavi, Olmo, Fermin và Marc Bernal. Đó là lý do vị thuyền trưởng Barca cảm thấy không thực sự cần Bernardo Silva, chưa kể còn có thể ảnh hưởng tới cấu trúc đang vận hành trơn tru của đội.