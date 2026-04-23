Bayern Munich nhập cuộc đầy tự tin trong cuộc đối đầu với Leverkusen và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Đội chủ nhà liên tục tổ chức các pha tấn công đa dạng, khiến hàng thủ đối phương phải làm việc vất vả.

Phút 22, bước ngoặt xuất hiện khi Jamal Musiala tung đường chọc khe tinh tế để Harry Kane băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu.

Harry Kane đang rộng cửa cùng Bayern tạo cú "ăn ba" mùa này - Ảnh: FCBM

Sau bàn thắng, “Hùm xám” tiếp tục duy trì sức ép lớn. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Flekken cùng hàng phòng ngự kín kẽ giúp Leverkusen đứng vững trước hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Bayern tạo ra nhiều pha dứt điểm đáng chú ý nhưng thiếu đi sự chính xác ở khâu cuối cùng.

Sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi khi Bayern vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù vậy, bàn thắng thứ hai liên tục lẩn tránh đội bóng xứ Bavaria trong phần lớn thời gian thi đấu.

Phải đến những phút bù giờ, Bayern mới có thể “kết liễu” đối thủ. Từ pha kiến tạo thuận lợi của Leon Goretzka, Luis Diaz dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-0.

Diaz cũng góp công lớn vào chiến thắng của "Hùm xám" - Ảnh: FCBM

Kết quả này giúp Bayern Munich hiên ngang tiến vào chung kết Cúp Quốc gia Đức, khẳng định tham vọng chinh phục thêm danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Ghi bàn:

Leverkusen: Kane 22' (Musiala), Diaz 90+3' (Goretzka)

Đội hình xuất phát:

Leverkusen: Flekken, Quansah, Andrich, Tapsoba, Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo, Maza, Tella, Schick

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane