Lần gần nhất Lionel Messi đặt chân đến Barcelona là trong chuyến thăm kín đáo tới sân Camp Nou khi còn đang trong quá trình cải tạo. Ngôi sao Inter Miami chủ động chia sẻ chuyến đi này.

“Tối qua tôi trở lại một nơi mà tôi nhớ bằng cả tâm hồn. Một nơi tôi từng vô cùng hạnh phúc”, Messi viết trên mạng xã hội khi đó, gây nhiều xúc động.

Messi gắn bó với Barcelona bằng cách mua UE Cornella. Ảnh: EFE

Tình cảm ấy cho thấy Messi chưa bao giờ thôi gắn bó với Barca cũng như thành phố Barcelona, dù anh phải rời đi trong hoàn cảnh không trọn vẹn. Giờ đây, Messi tìm ra cách để quay lại.

Thứ Năm vừa qua, thông qua một thông cáo chính thức, Messi xác nhận đã mua lại UE Cornella – đội bóng đang cạnh tranh suất thăng hạng lên Segunda (hạng Nhì), hàng xóm của CLB Barcelona.

Đây là CLB đại diện cho một đô thị khoảng 92.000 dân nằm ở vùng ngoại ô Barcelona. Messi trở thành ông chủ mới của đội, tham gia dự án không chỉ vì yếu tố kinh doanh mà còn vì sự gần gũi về mặt địa lý và tình cảm.

Thương vụ này cũng đánh dấu bước mở rộng trong các hoạt động đầu tư của Leo – bên cạnh những lĩnh vực như nước tăng lực, rượu vang, khách sạn và khả năng sở hữu cổ phần trong Inter Miami sau khi giải nghệ.

Thông cáo từ phía đại diện cho biết: “Qua thương vụ này, Messi củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Barcelona và khẳng định cam kết phát triển thể thao cũng như tài năng trẻ tại Catalunya”.

Khi nghĩ về tương lai, Messi – người vẫn giữ căn nhà tại Castelldefels, cách Barcelona khoảng nửa giờ lái xe – hình dung mình gắn bó với lĩnh vực công nghiệp bóng đá hơn là chuyên môn huấn luyện.

Anh không có ý định trở thành HLV. Messi đặc biệt quan tâm đến mảng kinh doanh, nhất là phát triển bóng đá trẻ và đào tạo. Thương vụ mua lại Cornella sẽ hoàn tất vào cuối mùa giải.

Được thành lập năm 1951, UE Cornella là cái nôi đào tạo nhiều cầu thủ nổi bật như Jordi Alba, David Raya, Gerard Martin.

CLB từ lâu đã được đánh giá cao nhờ hệ thống đào tạo trẻ bài bản và khả năng cạnh tranh ổn định trong môi trường bán chuyên tại Tây Ban Nha.

Messi cũng gia nhập làn sóng các cầu thủ sở hữu CLB bóng đá. Trước đó, Gerard Pique mua lại Andorra, trong khi Cristiano Ronaldo mới đây cũng nắm giữ 25% cổ phần của Almeria.