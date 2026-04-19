MB đưa tin, Barca hiện đã bắt tay vào làm việc hướng đến mùa giải tới, với thông điệp mạnh mẽ từ thuyền trưởng Hansi Flick: sẽ có những thay đổi lớn trong đội hình.

Theo nguồn trên, vị chiến lược gia người Đức đã lên “danh sách đen”, gồm những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ông với Barca.

Rashford chưa chắc được ở lại Barca như mong muốn, nếu CLB không đạt được thỏa thuận với MU. Ảnh: The Touchline

Sau mùa giải thứ 2 tiếp tục bị dang dở mục tiêu giành Champions League, Hansi Flick muốn một đội hình tinh gọn hơn, cạnh tranh hơn và phù hợp với lối chơi mà ông đề ra. Ngay cả những cầu thủ ở lại cũng phải hiểu rõ, không ai là đảm bảo vị trí.

Nguồn trên cũng nêu rõ, quyết định của Hansi Flick được Chủ tịch Joan Laporta hoàn toàn ủng hộ. Sự mạnh tay này sẽ giúp Barca giải phóng quỹ lương, cũng như có thể mang về những cầu thủ mới.

Các nguồn tin cung cấp thêm, Barca nhắm mang về một trung vệ mới (mục tiêu là Bastoni) và 1 trung phong cắm (Julian Alvarez hoặc Muriqi).

Và đội hình Barca sẽ không còn cái tên như Marc Casado và có thể cả Rashford và Cancelo, nếu CLB không đạt được thỏa thuận đàm phán đề ra, với các đội bóng chủ quản của họ lần lượt là MU, Al Hilal.

Ngôi sao lớn Lewandowski và Christensen đến lúc nói lời chia tay Barca. Còn Ferran Torres có tiếp tục ở lại Camp Nou hay không tùy thuộc vào những lời đề nghị dành cho cầu thủ này. Araujo, De Jong, Balde và Kounde cũng ở trong tình trạng tương tự.

Barca (79 điểm) hiện dẫn đầu La Liga, gần như cầm chắc danh hiệu vô địch mùa này, khi đang hơn Real Madrid tới 9 điểm, với cuộc chơi còn 7 vòng đấu nữa.