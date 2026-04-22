Daily Mail loan tin, việc Michael Carrick được xác nhận làm HLV trưởng chính thức MU chỉ còn là vấn đề thời gian, với chiếc vé Champions League gần như đã cầm chắc trong tay.

Tờ Teamtalk nêu cụ thể hơn về mốc thời gian: “Thêm 3 chiến thắng nữa trong 5 trận còn lại của mùa giải, sẽ đảm bảo cho MU có vé dự Cúp C1 mùa tới. Thậm chí họ có thể lấy vé sớm hơn, nếu kết quả các trận khác diễn ra theo hướng có lợi cho MU. Khi đó chắc chắn Carrick sẽ có được ghế HLV trưởng chính thức tại Old Trafford”.

Carrick được loan tin sắp được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU. Ảnh: X MUFC Edit

Và thực tế thì Carrick không cần đấu cũng xem như loại 8 đối thủ trong danh sách ứng viên ngồi ‘ghế nóng’ ở Old Trafford.

Lý do được Daily Mail nêu ra: “MU không muốn chọn những HLV bận rộn cho World Cup 2026, nên gần như loại khỏi danh sách các tên tuổi như Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Pochettino và Nagelsmann.

Khó có chuyện ‘Quỷ đỏ’ gạt Carrick để ưu tiên vào những HLV đang làm việc tại Ngoại hạng Anh như Glasner, Iraola, Marco Silva hoặc Eddie Howe”.

Nguồn trên cũng thông tin thêm rằng, Sir Jim Ratcliffe cùng INEOS bị thuyết phục bởi Carrick, không chỉ dựa trên kết quả ông mang lại sau khi thay Ruben Amorim, mà còn bởi các yếu tố khác.

“Cả cầu thủ lẫn nhân viên MU đều vô cùng ấn tượng kể từ khi Carrick đến thay Ruben Amorim. Cách ông ấy làm việc thật đáng nể. Những người trong CLB đều dành sự tôn trọng lớn cho HLV 44 tuổi cùng BHL của ông”.

Các sếp bự MU đánh giá, Carrick đã thiết lập một tiêu chuẩn rất cao cho đội, có niềm tin sẽ đưa ‘Quỷ đỏ’ tiến bước. Do vậy, họ không bị ảnh hưởng những đánh giá bên ngoài, bao gồm cả các cựu cầu thủ như Paul Scholes, Gary Neville,… cho rằng CLB phải tìm một nhà cầm quân danh tiếng hơn, thay vì chọn Carrick.

MU thắng 8 hòa 2 và chỉ thua 2 trong 12 trận do Carrick dẫn dắt, kể từ tháng 1, hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh.