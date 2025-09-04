MB loan tin, sau tổng cộng 93 phút (trong 3 trận) xuất hiện trên sân tại La Liga 2025/26, Marcus Rashford đã không thuyết phục được ban lãnh đạo Barca cũng như Hansi Flick. Ngoài việc chưa ghi bàn lẫn kiến tạo, tiền đạo được mượn từ MU cho thấy sự lạc lõng, không tạo ra được mối nguy hiểm nào, cũng không hỗ trợ phòng ngự.

Ở Barca, mọi người không hiểu nổi một cầu thủ có kinh nghiệm và thành tích như Rashford tại Ngoại hạng Anh, lại có màn trình diễn nhạt nhòa đến vậy.

Lãnh đạo Barca và Hansi Flick thất vọng Rashford, xem xét trả sớm lại cho MU. Ảnh: X M.Rashford

Flick kỳ vọng Rashford mang đến những giải pháp tức thời cho Barca, nhưng những gì vị chiến lược gia người Đức thấy cho đến nay là một tiền đạo thiếu tự tin, mất nhịp độ và ‘đuối’ trước những yêu cầu của đội.

Theo nguồn trên, Barca đang xem xét đến phương án trả gấp lại Rashford cho MU, với những điều khoản đã kèm trong hợp đồng hỏi mượn.

Cụ thể, trong thỏa thuận với MU, Barca bao gồm 2 phương án: bỏ ra 5 triệu euro và trả ngay trong tháng 1/2026 và lựa chọn 2 là trả 30 triệu euro vào cuối mùa giải, nếu Rashford thể hiện tốt. Hiện Barca nghiêng về lựa chọn 1, nếu thêm vài lần cho cơ hội vẫn không tạo ra được ảnh hưởng gì cho đội.

Đội bóng xứ Catalan từng cân nhắc trước khi hỏi mượn Rashford từ MU, nhưng vẫn quyết định ‘đánh cược’. Hansi Flick trông đợi có thể giúp anh tìm được phong độ tốt nhất, nhưng thực tế không như ông nghĩ.

Barca thất vọng Rashford, MU sẽ càng không vui hơn, nếu biết sớm phải nhận lại cầu thủ mà họ quá ngán ngẩm và tốn kém tiền bạc.