Đường đua đến Quả bóng vàng 2025, với danh sách rút gọn gồm 30 cái tên, trong đó 2 ứng viên nặng ký được nhắc đến là Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barca).

Dembele và Lamine Yamal, ai sẽ chiến thắng Quả bóng vàng 2025? Ảnh: Be Soccer

Gala xướng tên người chiến thắng sẽ diễn ra tại Paris vào 22/9 và người Pháp mong đợi đó sẽ là cầu thủ của họ - ngôi sao chính làm nên mùa giải ngoạn mục cùng PSG, trong đó có chức Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của CLB.

Dembele được đánh giá đang có lợi thế giành Quả bóng vàng 2025, trước Lamine Yamal và các đối thủ khác. Anh có 35 bàn và 16 kiến tạo sau 53 trận cho PSG mùa vừa qua.

Bên cạnh hơn Yamal ở chiếc Cúp C1, tiền đạo người Pháp còn giành Cầu thủ hay nhất giải đấu chiến dịch 2024/25, minh chứng cho sự xuất sắc, tầm ảnh hưởng đến thành công của PSG. Anh cũng là Vua phá lưới Ligue 1,…

Nhưng Lamine Yamal cũng giành được sự ủng hộ không ít cho danh hiệu cá nhân cao quý ở ngay tuổi 18, bởi những màn trình diễn hết sức ấn tượng trên sân cỏ.

Ngoài tài năng sân cỏ, Lamine Yamal cũng được quan tâm nhất cử nhất động ở cuộc sống riêng. Ảnh: Diario La Capital

Yamal giành cú ăn 3 quốc nội cùng Barca, ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo trong 55 trận đấu. Anh tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở mùa giải mới, với 2 bàn 2 kiến tạo sau 3 trận đầu tại La Liga của Barca.

Lamine Yamal thẳng thắn nói về tham vọng giành Quả bóng vàng 2025: “Về mặt tập thể, vô địch Champions League cùng Barca sẽ hết sức tuyệt. Về mặt cá nhân, đã là cầu thủ thì ai cũng đều muốn giành Quả bóng vàng, bất kỳ ai nói ngược lại đều là nói dối.

Giành được danh hiệu ấy ở tuổi 18 sẽ thật là đáng kể. Tôi hi vọng điều đó sẽ đến với mình”.