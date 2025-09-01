Thủ môn Joan Garcia và VAR đã cứu một Barcelona thiếu tính tập thể tại Vallecas, mắc quá nhiều sai lầm cá nhân ở vòng 3 La Liga 2025/26.

Nếu Joan Garcia đem lại sự chắc chắn mà hàng thủ không thể mang đến, thì sự mất kết nối giữa trọng tài và phòng VOR (Video Operation Room; phòng điều hành VAR) đã thổi bùng tranh cãi quanh quả phạt đền cho Lamine Yamal.

Công nghệ VAR bị lỗi khiến Rayo Vallecano chịu uất ức. Ảnh: Diario AS

“Khi bạn bị dồn ép trước Barcelona và trọng tài thổi cho họ một quả phạt đền không có thật, bạn sẽ thấy uất ức. Ở giờ nghỉ, trọng tài nói với tôi rằng ông ấy thừa nhận sai lầm, điều đó đáng trân trọng”, đội trưởng Isi Palazon của Rayo Vallecano nói sau trận.

“Không có VAR thì rất khó để cầm còi. Tôi có thể nói đủ thứ nặng nề, nhưng trọng tài cũng là con người, họ cũng mắc lỗi. Nhưng lạ thay, họ luôn sai cùng một chiều. Năm ngoái, ở Camp Nou, cũng vậy. Tôi phải cắn lưỡi để khỏi nói tiếp”, Palazon nhấn mạnh, ngừng đúng lúc để tránh La Liga phạt.

Trước khi trận đấu bắt đầu, trọng tài Mateo Busquets gặp hai HLV Inigo Perez và Hansi Flick ở khu kỹ thuật để nhắc nhở có sự cố liên lạc với phòng VOR. Nghĩa là trận đấu có thể diễn ra theo kiểu “truyền thống”: không VAR.

Đến phút 12, tưởng rằng sự cố đã được khắc phục, nhưng rồi điều tệ nhất với trọng tài đã xảy ra.

Phút 38, Lamine Yamal đột phá vào vòng cấm và ngã xuống khi Pep Chavarria can thiệp. Trọng tài Busquets lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, bất chấp sự phản đối dữ dội của các cầu thủ chủ nhà.

Do không thể xem lại tình huống từ VAR, quyết định không thể thay đổi. Lamine Yamal tự sút thành công quả phạt 11 mét giúp Barca dẫn 1-0.

“Tôi ủng hộ sai lầm trọng tài. Cũng như tôi bảo vệ cầu thủ khi họ mắc lỗi, thì trọng tài cũng có quyền sai. Điều khiến tôi khó chịu là cầu thủ phải chơi lúc thì có VAR, lúc thì không”, HLV Inigo Perez phát biểu.

“Chúng tôi đã nhận lời xin lỗi, vậy là xong. Nhưng tôi bực vì sự thiếu hiệu quả. Nếu không có VAR, hãy tạm hoãn cho đến khi sửa xong. Mà biết đâu lỗi lại do Rayo, tôi cũng chẳng ngạc nhiên”.

Joan Garcia trở thành người hùng của Barca. Ảnh: EFE

Frenkie De Jong bình luận: “Thật tệ khi VAR lúc chạy lúc không. Như vậy không nghiêm túc”.

Về phần mình, khi được hỏi về VAR, Hansi Flick mỉm cười: “Tất cả các đội phải thi đấu trong cùng điều kiện. Thật lạ lùng. Họ nên giải quyết đi, đó không phải việc của tôi”.

Công việc của Flick là với Barca, không phải trong phòng VOR. Ông may mắn hơn đồng nghiệp Perez vì Yamal diễn quá xuất sắc. Nếu VAR hoạt động, Lamine sẽ nhận thẻ vàng vì đóng kịch.

Tuy vậy, luôn có sự công bằng: sự cố VAR là không đủ khi Barca đá kém. Joan Garcia thực hiện 6 pha cứu thua, nhưng vẫn bị Fran Perez đánh bại ở phút 67.

Rayo Vallecano giành lại 1 điểm là sự công bằng sau khi phải chịu uất ức, cùng thế trận mà họ giống như một ông lớn chứ không phải Barca.