Tiền vệ Ilkay Gundogan là chàng vệ binh cuối cùng rời đi, cập bến Galatasaray theo dạng chuyển nhượng tự do.

Dù được Pep Guardiola yêu quý, ngôi sao người Đức vẫn theo chân trung vệ Manuel Akanji và thủ thành Ederson đi tìm bến đỗ mới.

Gundogan chuyển đến Galatasaray - Ảnh: CityXtra

Man City thực hiện cuộc thanh lọc triệt để, chấm dứt hợp đồng sớm với Gundogan nhằm giải phóng quỹ lương cũng như tạo không gian cho đội hình mới.

Được biết, Ilkay Gundogan là bản hợp đồng đầu tiên của Pep ở Man City hè năm 2016. Anh gắn bó 7 năm trước khi đầu quân Barcelona.

Gundogan trở lại CLB hồi tháng 8/20224 và đá 33 trận ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Mặc dù vậy, phong độ của anh giảm sút cùng thời điểm Man "xanh" suy yếu.

"Man City sẽ luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Chắc chắn CLB sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ luôn dõi theo và cổ vũ Citizens." - Gundogan bày tỏ.

Gia đình Ederson trong ngày ra mắt Fenerbahce - Ảnh: BBO

Thủ thành Ederson có thể đối đầu Gundogan ngay mùa bóng này, sau khi anh chuyển đến Fenerbahce với giá 11 triệu bảng Anh.

Người gác đền 32 tuổi bị thất sủng kể từ lúc họ đem về James Trafford. Thêm sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma, chuyện ra đi của Ederson là điều được dự báo trước.

Trong khi đó, Manuel Akanji gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 13 triệu bảng Anh.

Akanji kết duyên với Inter Milan - Ảnh: F.R

Ở tuổi 30, trung vệ người Thụy Sĩ có thể phát huy kinh nghiệm ở Serie A - giải đấu không nặng về tính thể lực và tốc độ như Ngoại hạng Anh.