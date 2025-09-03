MU lên lịch mua Adam Wharton

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đã kết thúc, và MU sớm vạch kế hoạch với những mục tiêu quan trọng cho tương lai.

MU sớm vạch kế hoạch mua Wharton. Ảnh: Imago

Bên cạnh Conor Gallagher, các quan chức MU tập trung vào việc chiêu mộ Adam Wharton – một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh.

MU dự kiến đàm phán Wharton vào tháng Giêng 2026. Khi đó, sau nửa đầu mùa giải 2025/26, phong độ của Crystal Palace – đội chia sức giữa Premier League và cúp châu Âu – sẽ ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup 2026 của tiền vệ 21 tuổi.

Trong trường hợp Crystal Palace sa sút, MU tin tưởng có thể đàm phán ký Wharton.

Crystal Palace đặt giá ra đi của Wharton là 100 triệu bảng. Theo báo chí Anh, MU sẽ đàm phán bước đầu tiên với con số 50 triệu bảng.

Gundogan gia nhập Galatasaray

Trước thời điểm đóng cửa chuyển nhượng bóng đá Anh (Thổ Nhĩ Kỳ còn mở đến 12/9), Galatasaray hoàn tất chiêu mộ Ilkay Gundogan từ Man City.

Gundogan cập bến Galatasaray. Ảnh: GSK

Gundogan luôn thể hiện mong muốn được đến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là khoác áo Galatasaray mà anh hâm mộ.

“Galatasaray là giấc mơ thuở nhỏ của tôi. Tôi luôn mơ ước được khoác lên mình chiếc áo này. Bây giờ, tôi đã đạt được điều đó. Tôi không biết diễn tả niềm hạnh phúc này bằng lời nào. Là một gia đình, chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào...”, Gundogan nói trong ngày ký hợp đồng.

Cựu tuyển thủ Đức cho biết: “Có những lời đề nghị từ các đội bóng khác, nhưng họ không thuyết phục được tôi. Tôi bắt đầu đàm phán với Galatasaray vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Chúng tôi đã phải chờ một thời gian”.

Ở Istanbul, Gundogan sẽ gặp lại Leroy Sane mà anh từng sát cánh trong màu áo tuyển Đức, cũng như tại Man City.

Bayern Munich tranh Guehi

Bayern Munich đã quyết định dốc toàn lực để chiêu mộ Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, với mục đích tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự vốn bộc lộ một số vấn đề đầu mùa giải.

Bayern Munich muốn lấy Guehi. Ảnh: CPFC

Đội chủ sân Allianz Arena muốn có Guehi để đảm bảo chiến dịch bảo vệ danh hiệu Bundesliga, cũng như tranh Champions League.

Hôm 1/9 vừa qua, Guehi đạt thỏa thuận cá nhân với Liverpool. Tuy nhiên, vào phút cuối Crystal Palace hủy kèo, trở thành đòn đau với The Kop.

Hợp đồng của Guehi chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2026. Bayern Munich quyết lấy trung vệ 25 tuổi vào tháng Giêng, nơi anh có thể thích nghi nhanh chóng nhờ Harry Kane.