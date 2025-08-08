Marc-Andre ter Stegen không còn là đội trưởng của Barcelona, sau khi từ chối cho phép gửi hồ sơ y tế liên quan đến chấn thương và ca phẫu thuật lưng của mình tới Ủy ban Y tế của La Liga.

Ter Stegen khiến Barca không thể sử dụng 80% lương của anh để đăng ký tân binh – cụ thể là thủ môn Joan Garcia.

Barca tạm thời tước băng đội trưởng của Ter Stegen. Ảnh: EFE

Trước phản ứng này, Barca cho rằng mình bị thiệt hại cả về kinh tế lẫn thể thao nên quyết định mở cuộc điều tra với Ter Stegen.

Hôm thứ Năm, Barca ra thông báo chính thức: Ter Stegen bị tước băng đội trưởng tạm thời; Ronald Araujo sẽ đảm nhiệm vai trò này trong thời gian tới.

Sáng thứ Năm, Barca trở lại tập luyện sau khi trở về từ chuyến du đấu châu Á, chuẩn bị cho trận giao hữu tranh Cúp Joan Gamper với Como.

Trong lúc căng thẳng leo thang, Ter Stegen vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện rồi rời đi sau một tiếng rưỡi.

Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) bày tỏ sự ủng hộ đối với Ter Stegen, cho rằng quyết định của anh là hợp pháp và được luật pháp bảo vệ.

Về phần mình, La Liga cũng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ báo cáo nào nếu không có sự đồng ý chính thức của Ter Stegen, vì tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

AFE khẳng định quyết định kỷ luật mà Barca đưa ra không có cơ sở pháp lý, bởi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực cao hơn bất kỳ quy định nội bộ nào của CLB.

Vì vậy, với tư cách là một cầu thủ, Ter Stegen hoàn toàn không có nghĩa vụ phải chia sẻ thông tin y tế của mình với bên thứ ba. Nếu không muốn, anh có toàn quyền từ chối.

Ter Stegen được Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha hỗ trợ. Ảnh: EFE

Câu chuyện của Ter Stegen cũng dẫn đến sự chú ý của HLV Julian Nagelsmann và LĐBĐ Đức (DFB).

Andreas Rettig, GĐTT của DFB, công khai đứng về phía thủ môn: “Tôi mong rằng mọi người khi làm việc với Ter Stegen sẽ nhớ đến những đóng góp và tầm quan trọng mà cậu ấy đã thể hiện, không chỉ với Đức mà cả với Barcelona”.

Bất chấp kỷ luật nội bộ, Ter Stegen vẫn kiên quyết từ chối cho phép Barca gửi báo cáo y tế của mình lên La Liga. Anh tin rằng quá trình hồi phục cần 3 tháng, hoặc thậm chí ít hơn, mà không phải trên 4 tháng như CLB thông báo.

Về việc đăng ký, thủ môn 33 tuổi tin rằng đó không phải là vấn đề của mình mà CLB phải tự giải quyết.

Chưa đầy 10 ngày trước trận mở màn La Liga 2025/26 với Mallorca (16/8), Barca rối như canh hẹ và chỉ có duy nhất thủ môn Inaki Pena. Joan Garcia và Wojciech Szczesny đều chưa thể đăng ký.

Nếu Ter Stegen làm to chuyện, với AFE hậu thuẫn về mọi mặt, Barca đã rối sẽ càng thêm loạn.