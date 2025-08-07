Sesko chuẩn bị trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Manchester, sau khi RB Leipzip chấp nhận mức giá 66,5 triệu bảng Anh, kèm 7,3 triệu bảng phụ phí mà MU gửi đến.

Trước đó, đội bóng nước Đức cũng đồng ý lời đề nghị 71,5 triệu bảng trả ngay lập tức, cùng 2,5 triệu bảng phụ phí từ Newcastle.

Sesko khước từ Newcastle để cập bến MU - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, Benjamin Sesko quyết định đầu quân cho Red Devils, dù giá thầu đội bóng thành Manchester đưa ra thấp hơn của Newcastle.

Tiền đạo người Slovenia sẽ hoàn thiện hàng công mới cho MU mùa này, sau sự xuất hiện của hai tân binh đắt giá khác là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Ở tuổi 22, Sesko đã ghi được 39 bàn thắng trong 87 trận cho RB Leipzig, bao gồm 21 pha lập công mùa giải trước.

Việc Sesko gia nhập MU là đòn giáng mạnh lên Newcastle, bởi họ liên tục để tuột những mục tiêu quan trọng, trong bối cảnh Isak đòi ra đi.

Thương vụ Sesko sắp hoàn tất sẽ đặt ra nhiều dấu hỏi về tương lai Rasmus Hojlund - tiền đạo gây thất vọng lớn thời gian qua.

Có nguồn tin cho hay, đội bóng thành Manchester sẵn sàng cắt lỗ bán tay săn bàn Đan Mạch với mức phí chỉ 30 triệu bảng, chưa bằng một nửa so với khoản tiền 72 triệu bảng họ từng bỏ ra để đưa Hojlund về từ Atalanta.