Tuyển thủ người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ rời Etihad sau 9 năm gắn bó, khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này.

Việc chuyển đến Nou Camp sẽ vô cùng hấp dẫn với Bernardo Silva, bởi anh muốn sống gần quê hương hơn sau gần một thập kỷ tại Anh.

Bernardo Silva trong tầm ngắm của Barcelona - Ảnh: Alamy

Bernardo chưa bao giờ giấu giếm mong muốn kết thúc sự nghiệp tại CLB thuở ấu thơ Benfica, nhưng cảm thấy vẫn có thể chơi cho một đội bóng lớn khác trước lúc trở lại Bồ Đào Nha.

HLV Hansi Flick đang sở hữu đội hình trẻ trung nên ông kỳ vọng Bernardo Silva bổ sung kinh nghiệm cần thiết cho tuyến giữa Barcelona.

Người đồng hương và cũng là đồng đội cũ của Bernardo tại Man City - Joao Cancelo hiện đang chơi cho Barca theo dạng cho mượn. Cả hai rất muốn được tái ngộ chung màu áo mùa tới.

Ngoài Barca, cả PSG và Juventus đều quan tâm đến Bernardo. Bên cạnh đó, các đội bóng nhà giàu ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng ve vãn chàng tiền vệ 31 tuổi.

Barca cần hành động sớm để chốt giao kèo miễn phí với ngôi sao gốc Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mức lương cao mà Bernardo Silva đòi hỏi cũng là trở ngại lớn.

Hiện anh đang nhận thù lao 300.000 bảng/tuần tại Etihad. Đến với môi trường mới, Bernardo sẽ yêu cầu khoản lương tương đương, bởi đội bóng có được anh sẽ không phải bỏ ra xu phí chuyển nhượng nào.