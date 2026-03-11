HDEzScvXcAIPy0q.jpg
Đội hình ra sân Newcastle
HDEztqYWQAAAcCE.jpg
Đội hình ra sân Barcelona
HDE_ mYaQAAr7HT.jpg
Đội chủ nhà nhập cuộc mạnh mẽ và quyết tâm
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (2).jpg
Lamine Yamal luôn bị Hall theo sát
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg.jpg
Elanga hoạt động năng nổ bên hành lang cánh
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (1).jpg
Hai đội đá đôi công nhưng các cơ hội tạo ra chưa thực sự rõ ràng
HDE8m4sWQAAozZf.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (4).jpg
Sang hiệp hai, đôi bên tiếp tục tấn công tìm bàn thắng
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (3).jpg
Mãi đến phút 86, từ quả tạt đẹp của Murphy, Harvey Barnes thoải mái đệm cận thành tung lưới Barca
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (7).jpg
Tiền đạo chủ nhà ăn mừng
editorial_uefa_com newcastle_united_fc_v_fc_barcelona_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (6).jpg
Tuy nhiên, đúng phút bù giờ cuối cùng, Thiaw phạm lỗi với Raphinha trong vòng cấm và trọng tài liền chỉ tay vào chấm penalty. Yamal dễ dàng đánh lừa Ramsdale san hòa 1-1
HDFM3a9b0AA9dgU.jpg
Yamal giải cứu Barca
HDFMbHgXoAAwctY.jpg
Hòa 1-1 trận lượt đi, hai đội sẽ quyết đấu lượt về ở Nou Camp

Nguồn ảnh: 433, Uefa, FCB, NUFC