Kết quả bóng đá hôm nay 11/3/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: 433, Uefa, FCB, NUFC
Mario Lemina ghi bàn duy nhất giúp Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26.
Carlos Alcaraz ngược dòng đánh bại Arthur Rinderknech sau ba set kịch tính để giành vé vào vòng 4, tiếp tục duy trì thành tích đối đầu vượt trội.
Real Madrid chuẩn bị đấu Man City ở vòng 1/8 Champions League trong bối cảnh Alvaro Arbeloa gặp khó về chiến thuật và phòng thay đồ thiếu tiếng nói chung.
HLV Kim Sang Sik triệu tập Nguyễn Filip trở lại tuyển Việt Nam sau nhiều đợt tập trung vắng mặt được coi bất ngờ lớn nhất tới từ chiến lược gia người Hàn Quốc.