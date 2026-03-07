Tchouameni và Valverde định đoạt trận đấu - Ảnh: RMCF

Real Madrid bước vào chuyến làm khách trên sân Celta Vigo với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Đội bóng Hoàng gia thiếu vắng Mbappe do chấn thương vẫn khởi đầu đầy quyết tâm và nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng sớm.

Ngay phút thứ 7, từ một tình huống tổ chức tấn công bài bản, Aurelien Tchouameni dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Real Madrid. Tuy nhiên, bàn thắng sớm không giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận khi Celta Vigo nhanh chóng đáp trả.

Đội chủ nhà thi đấu đầy tự tin và bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 25. Borja Iglesias tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, khiến Real Madrid phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong phần còn lại của trận đấu, Real Madrid liên tục gia tăng sức ép. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng thủ môn Radu cùng hàng phòng ngự Celta Vigo thi đấu kiên cường, khiến các chân sút đội khách nhiều lần phải nản lòng.

Valverde trở thành người hùng của Real Madrid - Ảnh: RMCF

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối và kết quả hòa tưởng chừng không thể thay đổi, kịch tính bất ngờ xuất hiện. Phút 90+5, Federico Valverde tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm người hậu vệ Celta Vigo đổi hướng bay vào lưới, khiến thủ môn Radu hoàn toàn bất lực.

Bàn thắng muộn giúp Real Madrid thắng nghẹt thở 2-1. Với 63 điểm sau 27 vòng, thầy trò HLV Arbeloa tiếp tục bám sát Barcelona khi chỉ kém đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Ghi bàn

Celta Vigo: Borja 25'

Real Madrid: Tchouameni 11'

Đội hình xuất phát:

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira, Roman, Moriba, Mingueza, Jutgla, Iglesias, Swedberg

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy, Valverde, Guler, Tchouameni, Pitarch, Diaz, Vinicius