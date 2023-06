Chiều 23/6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay, vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương) và Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.HCM kiểm tra một kho hàng có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn, phát hiện hàng chục tấn 'khí cười' bên trong.

Hơn 1.200 bình khí cười cất giấu trong kho hàng ở Bình Dương - Ảnh: CACC

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra kho hàng số 3, nằm trên Xa lộ Hà Nội (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do Công ty TNHH Đầu tư thi công xây dựng nhà Hưng Phát (địa chỉ đăng ký tại TP Thủ Đức, TP.HCM) quản lý và sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.200 bình chứa đầy khí nghi là khí N20 (còn gọi là khí cười) cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sang chiết khí.

Một bình bóng cười gắn chữ nơi cung cấp - Ảnh: CACC

Đáng chú ý, để tránh bị phát hiện, chủ lô hàng trên làm vách ngăn, ngụy trang rất tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Theo thống kê, số hàng bị phát hiện có trọng lượng hơn 20 tấn, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Mạnh Hà (SN 1977), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thi công xây dựng nhà Hưng Phát khai nhận, kho hàng này đã cho ông Cao Đức Dũng (SN 1978, quê tỉnh Thanh Hóa) thuê lại để sử dụng, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thuê kho.

Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.