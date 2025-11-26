XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Công an phường Vườn Lài bắt giữ hai đối tượng cướp nguy hiểm Trần Quốc Anh (SN 2004) và Lê Hoàng Nam (SN 2006).

Trước đó, vào lúc 3h30 rạng sáng 22/11, hai đối tượng này đã thực hiện vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Family Mart trên đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài; sau khi uy hiếp nhân viên, chúng chiếm đoạt 3,5 triệu đồng.

Một trong hai đối tượng bị công an truy xét, bắt nhanh. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận trình báo, công an nhanh chóng vào cuộc truy xét. Chỉ sau hai ngày xảy ra vụ án, lực lượng trinh sát đã phục kích, bắt giữ Anh và Nam khi cả hai lẩn trốn tại một phòng trọ trên đường Quang Trung, phường An Hội Tây, TPHCM.

Kiểm tra điện thoại của các đối tượng, công an phát hiện chúng đã bàn bạc và lên kế hoạch thực hiện thêm một vụ cướp khác, nhắm vào cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai, phường Hoà Hưng. Cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi.