Ngày 24/12, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can để điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ về tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, rạng sáng 8/12, trong quá trình tuần tra, Công an phường Tân An phát hiện Nguyễn Khánh Đăng (18 tuổi) và Nguyễn Thành Khải (20 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói Ketamine và một viên thuốc lắc. Từ lời khai ban đầu của hai thanh niên, Công an phường Tân An đã khám xét khẩn cấp một căn nhà không số tại hẻm 661, đường 30/4.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự tại Công an phường Tân An. Ảnh: Công an Cần Thơ

Tang vật vụ án gồm súng, hơn 1.476 viên đạn và ma túy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại đây, lực lượng công an phát hiện thêm nhiều loại ma túy như Ketamine, thuốc lắc, “nước vui”, cần sa. Đáng chú ý, công an còn thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo có ổ quay cùng 1.476 viên đạn các loại.

Ngoài ra, khoảng 4h sáng 19/12, Công an phường Cái Khế bất ngờ kiểm tra quán karaoke B.L trên đường Lê Lợi. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một nhóm thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm chất bột trắng trên đĩa nhựa, một gói nilon chứa tinh thể nghi là ma túy và 8 điện thoại di động.

Hiện trường vụ việc tại quán karaoke B.L. Ảnh: Công an Cần Thơ

Cảnh sát đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm việc, đồng thời tạm giữ hình sự 4 đối tượng nhằm củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.