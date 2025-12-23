Ngày 23/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) để điều tra về hành vi giết người.

Tâm là nghi phạm dùng dao tấn công khiến ông N.A.K. (45 tuổi, bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) tử vong.

Nghi phạm Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai sau khi gây án, định trốn sang Campuchia.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/12, anh N.H.P. (36 tuổi, bảo vệ bệnh viện) xảy ra tranh cãi với một khách nữ trong lúc thu tiền giữ xe. Thấy ồn ào, ông N.A.K. (đồng nghiệp của anh P.) cùng một người khác đến hỏi chuyện, dẫn đến việc anh P. và ông K. nảy sinh tranh cãi.

Thời điểm này, Nguyễn Minh Tâm đang ngồi uống cà phê vỉa hè trước cổng bệnh viện. Thấy sự việc, Tâm tiến đến, chỉ mặt đe dọa ông K.: "Muốn khỏi về không?".

Sau đó, Tâm chạy xe máy về nhà lấy dao, quay trở lại bệnh viện đâm ông K. Dù được đưa đi cấp cứu, ông K. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Sau khi gây án, Tâm vứt bỏ hung khí, đem xe máy đi cầm cố và vay mượn tiền của nhiều người với ý định trốn sang Campuchia.

Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, đơn vị đã huy động nhiều mũi trinh sát rà soát dấu vết của nghi phạm.

Đến rạng sáng 22/12, Tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức. Công an cho biết nghi phạm có tiền án và mới ra tù vào tháng 10 vừa qua.