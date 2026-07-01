Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" và "Buôn bán hàng cấm". Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Mất mạng sau khi đặt dịch vụ truyền dịch tại nhà

Theo điều tra ban đầu, tối 23/2, chị Đ.N.H.P. (SN 1992) tìm kiếm trên mạng với từ khóa "dịch vụ truyền dịch tại nhà" và truy cập vào website do Lưu Thế Quỳnh quản lý.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu truyền dịch làm trắng da tại căn hộ của chị P. ở chung cư CitiEsto (TPHCM), Quỳnh đưa thông tin khách hàng vào nhóm Zalo "Nhóm Y tế cộng đồng - Partime chích thuốc" do mình lập và điều hành để tìm người thực hiện dịch vụ.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Nguyễn Thị Bích Thuận, thành viên của nhóm Zalo trên, đã nhận yêu cầu và trực tiếp đến căn hộ của chị P. Khoảng 21h30 cùng ngày, Thuận tiêm, truyền cho nạn nhân các sản phẩm gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta với mục đích làm trắng da.

Ngay sau khi truyền, chị P. xuất hiện các triệu chứng như lạnh run, khó thở, suy kiệt. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, việc tiêm, truyền trong vụ việc được thực hiện ngoài cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép. Toàn bộ sản phẩm sử dụng để truyền cho nạn nhân đều chưa được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, không đủ điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Lộ đường dây buôn lậu thuốc truyền trắng da gần 3 tỷ đồng

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM làm rõ nguồn gốc các sản phẩm truyền trắng da sử dụng trong vụ việc và bắt giữ Lê Trần Thảo.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, Thảo đã 33 lần nhập lậu các sản phẩm truyền trắng da từ Thái Lan về Việt Nam để bán cho nhiều cá nhân, thu lợi bất chính. Tổng giá trị số hàng nhập lậu gần 2,94 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng.

Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng da không có hóa đơn, chứng từ, không có giấy phép lưu hành và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.