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Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Minh (SN 2003) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Đối tượng Cao Minh khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/6, tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM), Cao Minh điều khiển ô tô nhiều lần thực hiện hành vi "drift" (đánh lái cố tình tạo trượt bánh xe) trên đường giao thông công cộng.

Làm việc với cơ quan công an, Minh thừa nhận là người trực tiếp cầm lái và khai thực hiện màn biểu diễn nguy hiểm nhằm thể hiện kỹ năng điều khiển xe của bản thân.

Hình ảnh chiếc ô tô liên tục rú ga, đánh lái khiến bánh xe trượt dài giữa đường sau đó được ghi lại, phát tán và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Cao Minh gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và những người có mặt tại khu vực, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.