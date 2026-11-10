Do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Châu Ngọc Lượng lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay của nhiều người rồi chiếm đoạt gần 8,5 tỷ đồng.

Ngày 10/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Châu Ngọc Lượng (46 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lượng nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Hạt Vàng. Do làm ăn thua lỗ, Lượng không còn khả năng cân đối tài chính để thanh toán các khoản nợ nhưng vẫn tiếp tục tìm người cho vay tiền.

Để tạo tin tưởng, Lượng đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, cam kết thời hạn vay ngắn, đồng thời cung cấp các giấy tờ, thông tin về tài sản và hồ sơ khiến người cho vay giao tiền.

Cụ thể, thông qua một người môi giới (chưa rõ nhân thân), ngày 23/11/2023, Lượng đặt vấn đề vay của bà Nguyễn Thị H. (ngụ TPHCM) 4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, với tài sản thế chấp là thửa đất tại tỉnh Tây Ninh, thời hạn vay 10 ngày.

Lợi dụng sự tin tưởng của các nạn nhân, Châu Ngọc Lượng đã chiếm đoạt gần 8,5 tỷ đồng.

Đến hạn, Lượng chuyển trả 4 tỷ đồng như cam kết. Ngày 1/12/2023, Lượng tiếp tục hỏi vay lại số tiền này và đến ngày 7/12/2023 đã hoàn trả.

Tin tưởng Lượng, bà H. tiếp tục cho người này vay 4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng mà không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lượng không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà đem trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Khi phát hiện Lượng đang nợ tiền của nhiều người, bà H. nghi ngờ bị lừa nên liên tục đòi lại tiền. Lượng đã trả cho bà H. 800 triệu đồng, sau đó viết bản cam kết hứa sẽ chuyển nhượng thửa đất tại tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, thửa đất này đã được Lượng làm thủ tục tặng cho chị ruột từ ngày 23/1/2024.

Ngày 24/6/2024, bà H. làm đơn tố cáo Lượng đến cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, ngày 2/8/2024, Lượng tiếp tục trả cho bà H. 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, ngoài bà H., Lượng còn vay và chiếm đoạt của ông Nguyễn Thanh T. 1,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu P. 2 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu P. 2,25 tỷ đồng cũng bằng chiêu vay để đáo nợ ngân hàng.