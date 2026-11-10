Nguyễn Công Nhạ, nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn (An Giang), bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt 17 loại hàng hóa trị giá hơn 1,4 tỷ đồng rồi bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Xương) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Nguyên quản lý Bách Hóa Xanh lấy bia, sữa đi bán, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-7/2026, trong thời gian làm quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, Nhạ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa của cửa hàng.

Theo đó, Nhạ lấy các loại hàng hóa như bia, sữa, mì gói và các mặt hàng tiêu dùng khác, mang bán ra ngoài để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được cơ quan điều tra xác định hơn 1,4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.