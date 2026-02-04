Ngày 4/2, TAND tỉnh An Giang xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến những sai phạm trong công tác bồi thường, tái định cư trên địa bàn TP Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên).

Các bị cáo trong vụ án gồm 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên: Nguyễn Bảo Sinh (50 tuổi), Đào Văn Ngọc (63 tuổi) và Huỳnh Giang Sơn (65 tuổi), cùng 26 cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018–2022, ông Võ Văn Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Xuyên, đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Long Xuyên) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm "khống" 5 bộ hồ sơ liên quan đến quy trình bồi thường, tái định cư.

Cụ thể, Trung đã tự lập hồ sơ tái định cư không đúng thực tế, soạn thảo quyết định giao đất cho người thân trong gia đình. Đối tượng còn cắt ghép chữ ký của lãnh đạo UBND TP Long Xuyên (cũ), lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả để hoàn tất thủ tục xin giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung tiếp tục chuyển nhượng cho người khác nhằm trục lợi. Ngày 1/8/2022, Trung được phát hiện tử vong trong vườn nhà.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2010–2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã làm "khống" tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó có 19 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng.

Cơ quan điều tra kết luận, lãnh đạo nhiều cơ quan tại TP Long Xuyên (cũ) đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ khi thực hiện các khâu thẩm tra, thẩm định, đề xuất và ký duyệt, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Bảo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng; ông Đào Văn Ngọc ký 10 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng; ông Huỳnh Giang Sơn ký 1 hồ sơ, gây thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc mỗi người 3 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh, bị cáo Huỳnh Giang Sơn bị tuyên phạt 2 năm tù treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.