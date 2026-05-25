VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC), cùng anh trai là Đinh Chí Minh, cựu Tổng giám đốc HDTC, về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, chị ruột của hai bị can là Đinh Ngọc Thiên Hương cũng bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, bà Hương đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.

Hai người khác gồm Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên HDTC, và Võ Bửu, cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, cũng bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, với vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC và nắm 70% cổ phần chi phối, ông Chinh không bàn giao các nền đất cho khách hàng theo hợp đồng đã ký mà chỉ đạo ông Minh chuyển nhượng cho người khác, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt 199 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Chinh còn bị cáo buộc chỉ đạo bà Hương, ông Minh, ông Bửu và bà Mai chuyển nhượng các nền đất của HDTC cho khách hàng nhưng kê khai giá trị thấp hơn thực tế, chiếm đoạt phần chênh lệch hơn 141 tỷ đồng.

Đại gia Đinh Trường Chinh (áo xanh ngoài cùng bên trái) trong phiên tòa hồi tháng 9/2025. Ảnh: TP

Nhiều người thân cùng vướng lao lý

Theo cáo trạng, dù biết các nền đất đã được ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng trước cổ phần hóa và chưa được xử lý hợp pháp, ông Đinh Chí Minh vẫn làm theo chỉ đạo của ông Chinh, trực tiếp thỏa thuận giá bán với môi giới và khách hàng mới; chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, ký duyệt thủ tục bàn giao để hoàn tất việc chuyển nhượng cho người khác.

Ông Minh còn bị cáo buộc tham gia thỏa thuận giá bán thực tế, nhận, quản lý và chuyển tiền chênh lệch ngoài sổ sách theo chỉ đạo của ông Chinh, giúp sức chiếm đoạt 199 tỷ đồng.

Với bà Đinh Ngọc Thiên Hương, cáo trạng xác định người này trực tiếp quản lý việc chuyển nhượng nhiều nền đất thuộc dự án An Phú - An Khánh giai đoạn 2016 đến tháng 9/2018; thỏa thuận giá thực tế với khách hàng, ký biên bản thỏa thuận, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách.

Bà Hương còn bị cáo buộc trực tiếp nhận, quản lý hơn 82 tỷ đồng tiền chênh lệch từ khách hàng theo phân công của ông Chinh.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Hồng Mai (nhân viên HDTC) dù biết giá bán thực tế cao hơn hợp đồng vẫn lập hồ sơ chuyển nhượng với nhiều mức giá khác nhau, đồng thời cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng theo chỉ đạo của bà Hương.

Võ Bửu bị xác định biết rõ giá bán thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng của HDTC nhưng vẫn môi giới, nhận tiền chênh lệch ngoài hợp đồng để chuyển cho ông Chinh, ông Minh và hưởng lợi cá nhân.

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Đinh Trường Chinh đang chấp hành án 11 năm tù trong vụ thâu tóm khu “đất vàng” ở trung tâm TPHCM.