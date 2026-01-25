Giá bất động sản khó có khả năng tăng nóng

Tại hội thảo “Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 25/1, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết năm 2026 sẽ chứng kiến sự trở lại rõ nét của thị trường khi hàng trăm dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tái khởi động. Nguồn cung nhà ở có thể tăng gấp 2-3 lần so với năm 2025, tương đương khoảng 200.000-300.000 sản phẩm mới.

Tuy nhiên, theo ông Đính, dù nhu cầu cũng phục hồi, tốc độ tăng của cầu được dự báo vẫn chậm hơn cung, khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.

“Trong bối cảnh đó, các sản phẩm có khả năng khai thác dòng tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ chiếm ưu thế, trong khi những sản phẩm mang tính đầu cơ ngắn hạn dần mất lợi thế”, ông Đính nhấn mạnh.

TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ, nhận định, dù mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được đặt ở mức cao nhưng giá bất động sản khó có khả năng tăng nóng như các giai đoạn trước.

Hội thảo “Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?” ngày 25/1. Ảnh: T.P

Theo TS Nghĩa, nguồn cung nhà ở đang tăng nhanh hơn cầu, vì vậy giá bất động sản có thể chững lại nhưng vẫn là kênh đầu tư vào giá trị tương lai. Nếu nền kinh tế phát triển bền vững, bất động sản tiếp tục đóng vai trò là kênh trú ẩn tài sản an toàn.

Ở góc độ quản lý, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đánh giá hệ thống chính sách ban hành trong năm 2025 và phát huy hiệu lực từ năm 2026 đã tạo ra khung pháp lý tương đối đồng bộ cho thị trường. Việc chuyển dịch từ tư duy “quản lý chặt thủ tục” sang “quản lý hiệu quả nguồn lực” được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt giúp thị trường phục hồi ổn định và phát triển bền vững.

“Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản sẽ 'sôi động trong sự thận trọng'. Phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, sự phân hóa ngày càng rõ nét khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín chủ đầu tư”, ông Hưng nói.

Bất động sản không thể phát triển dựa vào đầu cơ

Ở góc độ tài chính, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, cho biết tín dụng bất động sản năm 2026 dự kiến tăng khoảng 15%, song điều này không đồng nghĩa với việc “siết” dòng vốn. Quy mô tín dụng toàn nền kinh tế hiện rất lớn và mức tăng trưởng tín dụng của Việt Nam vẫn cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo TS Cấn Văn Lực, bất động sản không thể tiếp tục phát triển dựa vào đầu cơ. Việc điều tiết tín dụng ở mức hợp lý sẽ buộc thị trường chuyển sang giai đoạn phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Ông cũng lưu ý, hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản không còn là lĩnh vực ưu tiên, nên lãi suất cho vay có thể cao hơn. Doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, tập trung vào các dự án trọng điểm, đáp ứng nhu cầu ở thật.

Trao đổi về xu hướng đầu tư, nhiều chuyên gia cho rằng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng được quan tâm. PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nhận định bất động sản dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe đang nổi lên như một nhu cầu cấp thiết, đặc biệt tại các khu vực ven đô, nơi đáp ứng được yêu cầu về môi trường sống và nghỉ dưỡng.

Cùng quan điểm, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe sẽ là lựa chọn của nhiều khách hàng, nhà đầu tư.

Phân tích sâu hơn, ông Tomita Takahisa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn OSEN FUJI, nhận xét mô hình bất động sản kết hợp chăm sóc sức khỏe tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với bất động sản thuần túy để ở hoặc đầu tư. Điểm mạnh của phân khúc này nằm ở giá trị sử dụng gắn với nhu cầu sống khỏe, phục hồi và an dưỡng của đa thế hệ - những nhu cầu có tính lặp lại và dài hạn.

“Khi bám vào nhu cầu thực, tài sản có xu hướng bền vững hơn trước các biến động thị trường, tạo dòng tiền ổn định thay vì phụ thuộc vào tốc độ tăng giá hay các cơn sốt ngắn hạn”, ông Tomita Takahisa nhấn mạnh.