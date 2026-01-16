Dư nợ tín dụng bất động sản tăng đều qua các quý

Liên quan đến tình hình huy động và tiếp cận nguồn vốn, báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu cập nhật gần nhất từ NHNN cho biết, tính đến ngày 30/11/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2025, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực này duy trì mức tăng ổn định qua các quý và trên hầu hết các hạng mục. Cụ thể, từ hơn 1,56 triệu tỷ đồng trong quý I/2025 tăng lên 2 triệu tỷ đồng vào quý IV/2025.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, quý IV/2025 ghi nhận sự biến động mạnh cả về quy mô lẫn cơ cấu phát hành.

Tỷ trọng trái phiếu bất động sản trong tổng giá trị phát hành dao động lớn, từ 7,43% trong tháng 10, tăng lên 38,6% trong tháng 11, sau đó giảm còn 28% trong tháng 12.

Giá trị phát hành trái phiếu bất động sản tăng dần về cuối quý, cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn của một bộ phận doanh nghiệp đã có cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động phát hành vẫn mang tính chọn lọc và chịu áp lực lãi suất cao.

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng bước phục hồi nhưng chưa thực sự bền vững. Quy mô phát hành cải thiện rõ nét vào nửa cuối năm, trong đó khối ngân hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Trái phiếu bất động sản phát hành có chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp có năng lực tài chính và chấp nhận lãi suất cao.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Cơ cấu phát hành cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. “Nhìn chung, thị trường năm 2025 đã ổn định hơn so với giai đoạn trước, song vẫn đối mặt với áp lực chi phí vốn và nghĩa vụ đáo hạn”, báo cáo của Bộ Xây dựng đánh giá.

Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến hết năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký đạt 38,42 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với năm 2024.

Vốn FDI giải ngân đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9%, cho thấy dòng vốn thực tế vào nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. Riêng lĩnh vực bất động sản chiếm 21,2% tổng vốn FDI đăng ký mới, tăng 12,8% so với năm trước, tiếp tục duy trì vai trò quan trọng.

Dù giá trị tuyệt đối vốn bất động sản giảm nhẹ từ 3,72 tỷ USD xuống 3,67 tỷ USD, song tỷ trọng trong tổng vốn FDI lại tăng, phản ánh sự tập trung cao hơn của dòng vốn ngoại vào lĩnh vực này. Điều này cho thấy bất động sản vẫn là lĩnh vực hấp dẫn và đóng vai trò ổn định trong cơ cấu thu hút FDI.

Tăng cường minh bạch thị trường, “siết” tín dụng đầu cơ

Về các giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội; đồng thời hướng dẫn các địa phương xác định đúng số lượng nhà ở xã hội hoàn thành theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường.

Ngoài ra, Bộ sẽ nghiên cứu, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới”, đồng thời thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời có biện pháp điều tiết phù hợp, bảo đảm thị trường phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Đối với Bộ Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đấu thầu, thuế và các lĩnh vực liên quan, nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Về phía NHNN, báo cáo của Bộ Xây dựng đặt vấn đề điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề, vụ việc, theo dõi chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm về các dòng tín dụng không lành mạnh, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh; kiên quyết thanh tra, xử lý những dòng tiền đi vào đầu cơ thị trường bất động sản.