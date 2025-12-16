Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Công Đức (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, tạm trú phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nghi phạm Lê Công Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Đức và bé gái 15 tuổi (ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) quen biết qua mạng xã hội. Ngày 11/12, bé gái ngỏ ý mượn xe máy của Đức để đi biển Gò Công chơi.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Đức chạy xe máy chở bé gái đến khu vực vắng người thuộc ấp 1, xã Long Hưng.

Tại đây, Đức dùng vũ lực, đe dọa sẽ sát hại bé gái để hiếp dâm nạn nhân. Gây án xong, Đức bỏ bé gái lại gần trụ sở UBND xã Long Hưng rồi rời đi, đồng thời xóa toàn bộ thông tin liên lạc với nạn nhân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh.

Chiếc xe máy mà Đức dùng để chở nạn nhân đến đoạn vắng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh: CACC

Đến ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Long Hưng bắt giữ đối tượng Đức khi gã xuất hiện tại ấp 1, xã Long Hưng. Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.