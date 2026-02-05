Tây Ninh:

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi) và vợ là Phan Thu Hiền (27 tuổi) liên quan đến vụ giết người tại quán nhậu ở xã Ninh Điền. Cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn tại An Giang.

Đối tượng Hoàng cùng vợ bị bắt khi đang lẩn trốn tại An Giang. Ảnh: MĐ

Đồng thời, 3 thanh niên đi cùng gồm Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) cũng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Hoàng và anh N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền). Khuya 30/1, khi anh T. đang ngồi nhậu tại xã Ninh Điền thì xảy ra cãi vã nảy lửa qua điện thoại với Hoàng.

Hoàng lập tức thủ sẵn dao dài, chở vợ và huy động "anh em" tìm đến quán nhậu để giải quyết. Khoảng 0h ngày 31/1, nhóm của Hoàng ập đến quán nhậu, lớn tiếng gọi anh T. ra ngoài.

Tại đây, sau vài lời qua tiếng lại, hai bên lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Hoàng vung dao chém trúng cổ anh T. khiến nạn nhân đứt động mạch, mất máu cấp. Dù cố gắng bỏ chạy một đoạn để kêu cứu nhưng nạn nhân đã gục ngã, tử vong tại chỗ.

Toàn bộ quá trình gây án đã bị camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận bởi sự manh động của các đối tượng. Sau khi gây án, nhóm này lập tức bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định vị trí và phối hợp bắt gọn các đối tượng.