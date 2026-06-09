An Giang:

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Tạc (SN 2003, trú xã Tân An, An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.‎

Lê Văn Tạc tại cơ quan công an.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải video có dấu hiệu ghi lại hành vi xâm hại tình dục trẻ em là nữ giới, khoảng 5 tuổi, xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 1/6/2026, cơ quan công an xác định đối tượng tình nghi là Lê Văn Tạc đang làm công nhân tại phường Dĩ An, TPHCM nên đã triệu tập để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tạc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận vào năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, mẹ của cháu N.T. (SN 2016, trú tỉnh Cà Mau) đã đưa cháu đến gửi cho mẹ của Tạc tại xã Tân An.

Trong thời gian ở cùng nhà và thực hiện giãn cách xã hội, Tạc thường xuyên ở chung phòng với cháu T. Từ đó, Tạc nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu T. rồi quay video lại.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.



