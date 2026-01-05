Ngày 5/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Tân (ngụ xã Trà Ôn) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định tố tụng đối với Phạm Duy Tân. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 27/10/2025, bé gái (sinh năm 2018, ngụ xã Lục Sĩ Thành) đi chơi từ nhà bạn về thì gặp Tân. Tại đây, gã đã dẫn dụ bé gái ra khu vực vắng phía sau nhà để thực hiện hành vi dâm ô.

Theo cơ quan công an, tháng 3/2023, Tân từng thực hiện hành vi dâm ô với 3 trẻ em ở TP Cần Thơ. Thời điểm đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tân.

Tuy nhiên, bị can không hối cải và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại xã Lục Sĩ Thành.

Tháng 12/2025, vụ án dâm ô 3 bị hại đã được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Duy Tân 3 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.