Ngày 26/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi). Đối tượng bị điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hồ sơ vụ án ghi nhận sự việc xảy ra vào chiều ngày 29/10. Cháu P. (13 tuổi, ngụ xã Càng Long) cùng bạn đến tiệm sửa xe "A Bưởi" tại xã Bình Phú để bơm lốp.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Giàu (áo trắng). Ảnh: Công an Vĩnh Long

Nguyễn Văn Giàu bị cáo buộc đã tiếp cận từ phía sau và ôm lấy bụng nạn nhân khi bé gái đang bơm xe. Chủ tiệm sửa xe này sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu P.

Gia đình nạn nhân đã đến Công an xã Bình Phú trình báo ngay sau khi nghe con kể lại sự việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Giàu bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.