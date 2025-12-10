Ngày 10/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hùng (53 tuổi, ngụ phường Long Nguyên, TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Hùng sống chung với gia đình và chị N.T.Y.O. (em cùng mẹ khác cha của Hùng). Quá trình chung sống, giữa hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ những việc nhỏ.

Tối 10/2/2024, con chị O. là L.T.Ch. mở điện thoại với âm lượng lớn nên bị Hùng chửi. Chị O. bực tức nói: “Bộ ông muốn làm cha trong nhà này hay sao mà ai cũng chửi vậy? Đã không giúp gì được cho gia đình rồi, dọn ra ngoài ở đi”, khiến cả hai xảy ra cãi vã.

Trong lúc đôi co, chị O. nói: “Tui còn sống thì đừng có chửi con tui. Khi nào tui chết, muốn chửi gì thì chửi”. Hùng liền đáp lại: “Mày chết chắc rồi, mày chửi đi”. Từ đây, Hùng nảy sinh ý định giết em gái rồi tự sát.

Bị cáo Trần Thanh Hùng. Ảnh: PV

Sáng 11/2/2024, Hùng viết một lá thư với nội dung sẽ giết chị O. rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau đó, bị cáo chuẩn bị một chai thuốc trừ sâu để trong phòng ngủ.

Khoảng 17h cùng ngày, khi thấy chị O. đi làm về và đang ngồi ở ghế đá sau nhà bếp, Hùng chạy vào lấy dao rồi xông tới chém vào đầu chị O. khiến nạn nhân ngã xuống. Không dừng lại, Hùng tiếp tục chém vào tay và đầu gối em gái.

Nghe tiếng mẹ la hét, L.T.Ch. chạy ra can ngăn thì bị Hùng đe dọa. Ch. hoảng sợ tri hô. Lúc này, Hùng mới vứt dao, đi vào phòng ngủ, tự chém vào đầu, rạch cổ tay và uống hết chai thuốc trừ sâu. Cả hai được người thân đưa đi cấp cứu và may mắn qua khỏi.

Theo kết luận giám định, chị O. bị thương tích 24%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác; việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt mức án như trên.