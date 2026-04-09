Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Khánh (26 tuổi, ngụ xã Tân Thới) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/4, anh Võ Thanh Yên (29 tuổi) ngồi trên ghế nhựa trước hành lang một ngôi nhà tại ấp Tân Bình, xã Tân Thới để xem bóng chuyền thì Khánh đi xe máy, mang theo dao đến tìm.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Vừa dừng xe, Khánh xông tới đâm vào cổ anh Yên khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường, mang theo hung khí về nhà cố thủ.

Khi Công an xã Tân Thới có mặt, Khánh cầm dao có biểu hiện chống trả. Nhận định đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, lực lượng chức năng đã tổ chức vận động, thuyết phục. Sau khoảng 15 phút, Khánh bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật là con dao kim loại dài khoảng 31cm.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Yên tử vong do mất máu cấp, nguyên nhân từ vết thương xuyên thấu ngực phải, làm đứt động mạch vùng vai – ngực và gây thủng phổi.