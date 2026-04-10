Từng có thời gian dài sinh sống tại Malaysia, Huỳnh Thị Thu Thảo thiết lập đường dây chuyên đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam sang nước này khai thác hải sản trái phép.
Ngày 10/4, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thị Thu Thảo (quê quán tại Tây Ninh, trú tại Malaysia) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Theo kết luận điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an TP Cần Thơ xác định Thảo là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất, nhập cảnh trái phép nhằm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Thảo giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, môi giới, bảo kê cho các tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép.
Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, tháng 1/2026, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thu Thảo ngay khi đối tượng từ Malaysia trở về Việt Nam để tiếp tục móc nối chủ tàu, ngư dân.
Kết quả điều tra cho thấy, vì động cơ vụ lợi, Thảo đã lợi dụng thời gian sinh sống lâu năm tại Malaysia để thiết lập quan hệ, hình thành mạng lưới hoạt động. Thảo thuê, mua hồ sơ tàu cá của một số cá nhân tại Malaysia, đồng thời liên hệ với chủ tàu, ngư dân trong nước, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc muốn thu lợi nhanh, để đưa sang Malaysia khai thác trái phép.
Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố đã, đang tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác trái phép.
Liên quan vụ án, cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi của đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ “thẻ vàng”.
Công an TP Cần Thơ khẳng định quan điểm “không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả đất nước”, đồng thời đề nghị chủ tàu, ngư dân tỉnh táo trước các thủ đoạn lôi kéo, tuyệt đối không tham gia khai thác trái phép.