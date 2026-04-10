Ngày 10/4, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thị Thu Thảo (quê quán tại Tây Ninh, trú tại Malaysia) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ làm việc với Huỳnh Thị Thu Thảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết luận điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an TP Cần Thơ xác định Thảo là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất, nhập cảnh trái phép nhằm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Thảo giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, môi giới, bảo kê cho các tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, tháng 1/2026, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thu Thảo ngay khi đối tượng từ Malaysia trở về Việt Nam để tiếp tục móc nối chủ tàu, ngư dân.

Kết quả điều tra cho thấy, vì động cơ vụ lợi, Thảo đã lợi dụng thời gian sinh sống lâu năm tại Malaysia để thiết lập quan hệ, hình thành mạng lưới hoạt động. Thảo thuê, mua hồ sơ tàu cá của một số cá nhân tại Malaysia, đồng thời liên hệ với chủ tàu, ngư dân trong nước, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc muốn thu lợi nhanh, để đưa sang Malaysia khai thác trái phép.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Công an Cần Thơ