Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thụy Saly (SN 1988, ngụ phường Thới An, TPHCM), Trần Thanh Danh (SN 1983, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM), Trương Chí Thành (SN 1986, ngụ phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1990, ngụ xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an xác định, Nguyễn Thụy Saly là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng: Nguyễn Thụy Saly và Trương Chí Thành (ảnh trên) và Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2025, Saly và các đối tượng nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của anh N.V.Đ. (SN 1982, ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Được biết, anh Đ. có người thân là bị can trong vụ án mà Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang thụ lý điều tra.

Saly và đồng bọn “nổ” có quan hệ, có thể tác động quá trình điều tra để giúp đỡ cho người thân của anh Đ. Nhưng sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND nói chung, Cơ quan CSĐT nói riêng.

Cục Cảnh sát hình sự khẳng định mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp trái pháp luật vào quá trình điều tra, giải quyết vụ án hình sự. Cục Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các hành vi hứa hẹn “xin tại ngoại”, “xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", "xin trắng án"... đều là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.